Il Mattino – Il rientro di Lukaku può portare alla cessione di Lucca

Il Napoli si prepara a riabbracciare Romelu Lukaku, pronto a rientrare in squadra dopo essere rimasto fuori da agosto per un infortunio alla coscia. Secondo il quotdiano Il Mattino, però, il rientro dell’attaccante belga potrebbe portare alla cessione di Lucca: l’attaccante in prestito dall’Udinese ha giocato pochi minuti con la squadra Partenopea, e non è riuscito ad essere decisivo nelle poche partite in cui è stato chiamato in causa.

La cessione di Lucca non è una priorità per il mercato di gennaio, ma il club Partenopeo si guarda intorno visto che ci sono diverse squadre di Serie A a cui piace: tuttavia, bisogna trovare la formula giusta con l’Udinese, visto che l’attaccante classe 2000 è in prestito. Attualmente non sembra esserci un interesse concreto di altre squadre di A per Lucca: il suo futuro è tutto da scrivere.