Il Mattino – Conte aspetta l’ok definitivo di Amorim per Mainoo entro la prossima settimana

Mancano poche settimane ormai all’inizio del calciomercato invernale, un’opportunità per le squadre di rinforzarsi per la seconda metà della stagione calcistica. Tra queste squadre c’è anche il Napoli che è alla ricerca di un centrocampista, soprattutto visti i tanti giocatori di quel reparto indisponibili per infortunio (De Bruyne, Anguissa, Lobotka). L’obiettivo principale della squadra Partenopea per il centrocampo è Kobbie Mainoo, giovane calciatore inglese classe 2005 del Man Utd.
Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, i contatti tra i due club continuano: tuttavia serve l’ok definitivo dell’allenatore del Man Utd, Ruben Amorim, per concedere il passaggio di Mainoo al Napoli in prestito per sei mesi. Conte vorrebbe il giovane centrocampista in squadra già a inizio gennaio, dunque l’ok definitivo di Amorim deve arrivare entro la prossima settimana, altrimenti le tempistiche si allungherebbero troppo.