Romano: “Il Napoli insiste per Mainoo, il calciatore sembrerebbe interessato”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, riporta sul suo canale YouTube degli aggiornamenti importanti riguardo Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 del Man Utd nel mirino del Napoli. Ecco le parole di Romano: “Un giocatore di assoluto talento, di cui sono un grande fan, è Kobbie Mainoo, centrocampista centrale del Manchester United. Ebbene, credo sia una giornata importante, quella delle ultime 24 ore per Kobbie Mainoo perché il Manchester United ha giocato nel turno infrasettimanale ieri, eppure Kobbie Mainoo non gioca, si accomoda in panchina per tutta la partita.

Dopo la partita che il Manchester United pareggia contro il West Ham in casa (un risultato che va considerato negativo visto l’inizio di stagione del West Ham che è stato tutt’altro che esaltante), quando chiedono a Ruben Amorim in conferenza stampa se poteva fare qualche cambio più offensivo, lui risponde chiedendo chi poteva mettere in campo. Quando il giornalista inglese gli fa il nome di Kobbie Mainoo, Ruben Amorim sorride: insomma sembra evidente, e lo raccontano i numeri, che il discorso Mainoo al Manchester United sia uno da affrontare nei prossimi giorni.

Il Napoli è posizionato, il Napoli su Kobbie Mainoo c’è, è un nome che vi faccio da mesi ed è un nome che mantengo nella lista del Napoli. Non è l’unico, ci sono almeno tre nomi nella lista del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, con caratteristiche fisiche e tecniche differenti. Ma Kobbie Mainoo c’è per certo dalla scorsa estate, e vi ribadisco quello che vi dicevo a ottobre e novembre: Kobbie Mainoo darebbe apertura al Napoli.

Adesso bisogna capire, durante il mercato invernale, cosa vorrà fare il Manchester United, ma vedere Kobbie Mainoo non giocare anche durante un turno infrasettimanale, neanche nel secondo tempo, e giocare finora in Premier League 171 minuti (siamo a dicembre), sembra essere una situazione in cui il giocatore avrà tutto il diritto di farsi sentire. Kobbie Mainoo voleva già andar via in prestito durante la scorsa estate, lo United e Amorim hanno detto di no.

Oggi si arriverà al mercato di gennaio con un Kobbie Mainoo che gioca pochissimo, con un Mondiale che il giocatore sta andando a perdere inevitabilmente se si continuerà così: quindi, per il Napoli può essere un’opportunità sicuramente da tenere in considerazione. Ripeto che le basi di questa operazione dipendono dal Manchester United, quindi vedremo cosa sceglieranno di fare i Red Devils. Il Napoli, però, rimane assolutamente molto interessato su Mainoo“.