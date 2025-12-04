Napoli alla ricerca di un centrocampista – Pellegrini il più facile, Atta e Frattesi non si muovono: tutti i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per il mercato di gennaio per sopperire alle lunghe assenze di De Bruyne e Anguissa. Come riporta Tmw, gli azzurri continuano a seguire Lorenzo Pellegrini della Roma. Il calciatore è in scadenza e non si registrano contatti per un possibile rinnovo. Gli altri nomi monitorati appaiano difficili: Frattesi e Atta sono stati dichiarati incedibili a gennaio e Frendrup ha una valutazione molto alta. Un altra pista percorribile porta a Kobbie Maino dello United, che lascerebbe partire il suo gioiello solo in prestito secco.