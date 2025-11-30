Carnevale: “Atta al Napoli a gennaio? Difficile che lasci a metà stagione”

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese ed ex attaccante della Roma e del Napoli, dice la sua sull’interesse del club Partenopeo per il centrocampista dell’Udinese, Arthur Atta. Ecco le parole di Carnevale rilasciate ai microfoni del Corriere Dello Sport: “Si parla del Napoli per Atta? Questo non lo so, sono discorsi da affrontare con il club, di sicuro è un ragazzo seguito da molte società italiane e non solo.

Anzi, e qui esprimo un parere tecnico conoscendo molto bene il giocatore, sono convinto che lui già adesso, per qualità tecniche e fisiche, sia un profilo internazionale pronto per le big europee. Può già partire a gennaio? Non credo sia in agenda una cessione a metà stagione“.