Insigne pronto a ripartire dalla Serie A: l’esterno ha aperto alla Lazio

Dopo la risoluzione del contratto con il Toronto, l’ex Napoli Lorenzo Insigne ha avuto un periodo di stop che va avanti ormai da mesi. Oltre a qualche voce che in estate lo vedeva vicino a diverse squadre di Serie A, la situazione dell’esterno non è mai cambiata e fino ad ora è rimasto svincolato. Adesso però, sembra che il numero 24 sia riuscito ad accettare una proposta proprio dal campionato italiano per tornare in campo.

Come riportato infatti dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, Insigne avrebbe accettato l’offerta della Lazio. L’ex capitano del Napoli potrebbe quindi firmare un contratto da circa 1,2 milioni annui fino al 2027, vestendo la maglia dei biancocelesti per tornare nel calcio che conta.