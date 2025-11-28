Pedullà: “Il Napoli non molla per Mainoo del Man Utd”

L’obiettivo principale del Napoli per il mercato di gennaio è solo uno, ovvero prendere un centrocampista visti gli infortuni di Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista nel mirino del Napoli è Kobbie Mainoo del Man Utd: il club Partenopeo segue il giovane centrocampista da mesi ormai, da fine agosto per l’esattezza. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul suo profilo X, i contatti tra il Napoli e il Man Utd per Mainoo vanno avanti: si aspetta la decisione del club inglese.

