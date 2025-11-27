De Maggio: “Manna vuole subito un acquisto per il 2 gennaio”

Scritto da:
Ivan Holmes
-

Non è un mistero che il Napoli sia alla ricerca di un centrocampista per il mercato di gennaio. Gli infortuni di Anguissa e De Bruyne spingono in questa direzione e l’idea della società è quella di non farsi trovare impreparata come fu con l’addio di Kvaratskhelia. Come riporta Valter De Maggio a Radio Goal, Giovanni Manna vuole chiudere subito per il nuovo acquisto già per il 2 gennaio (data di inizio del mercato invernale). Nessun nome concreto per il momento, solo voci, con Kobbie Maino del Manchester United in cima alla lista dei preferiti.

