Frendrup obiettivo per gennaio: il Genoa ha fissato il prezzo

Ivan Holmes
DAZN - Manna: "La crescita del club passa dai nuovi acquisti, vogliamo difendere lo scudetto"

Il Napoli a gennaio acquisterà almeno un centrocampista, forse due dopo l’infortunio di Anguissa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un possibile nome sul taccuino del Napoli è quello di Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa: “In estate si sono interessate a lui parecchie società di prima fascia, a cominciare dall’Inter. Il Genoa chiedeva 25 milioni per il suo gioiello scandinavo, ma non si sono creati gli incastri giusti. Ora il Napoli ha bisogno di muscoli a centrocampo e la sua candidatura appare credibile. Il prezzo è ancora di 25 milioni”.

