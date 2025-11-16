Il Mattino – Per il Napoli spunta il nome di Chiesa per gennaio

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Napoli potrebbe tornare alla carica per Federico Chiesa nel mercato di gennaio. L’attaccante del Liverpool fu già accostato alla squadra Partenopea nell’ultima finestra di mercato, ma Conte e De Laurentiis potrebbero riprovarci per lui a gennaio. L’ex attaccante di Fiorentina e Juventus non è riuscito a trovare molto spazio nella squadra di Slot: infatti, dal suo arrivo nell’estate del 2024 ha giocato solamente 24 partite tra tutte le competizioni. In queste partite giocate ha segnato 2 gol e fornito 3 assist.