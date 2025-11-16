CorSport – Mainoo non trova spazio al Man Utd, per gennaio c’è anche il Napoli su di lui

Kobbie Mainoo non riesce a trovare spazio questa stagione con il Man Utd: il centrocampista inglese classe 2005 ha giocato solo 8 partite finora tra Premier League e Carabao Cup. Come riportato dal Corriere dello Sport, Mainoo sarebbe pronto a chiedere la cessione a gennaio: sono diverse le squadre interessate a lui, e tra queste c’è il Napoli. Il club Partenopeo segue il giovane calciatore già a fine agosto prima della chiusura dell’ultima finestra di mercato estiva: l’obiettivo è provare a prenderlo nel mercato di gennaio, soprattutto dopo gli infortuni di De Bruyne e Anguissa.