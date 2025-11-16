CdM – Non solo Mainoo e Atta, il Napoli osserva altri due centrocampisti per gennaio

L’obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio è solo uno: trovare almeno un rinforzo per il centrocampo, visti anche gli infortuni di Anguissa e De Bruyne. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il ds dei Partenopei, Giovanni Manna, starebbe seguendo attentamente 4 centrocampisti da poter prendere a gennaio. Oltre a Kobbie Mainoo del Man Utd e Arthur Atta dell’Udinese, spuntano i nomi di altri due centrocampisti nel mirino del Napoli. Uno è Djaoui Cissè, centrocampista francese classe 2004 che gioca attualmente al Rennes: l’altro è Johan Manzambi, centrocampista svizzero classe 2005 attualmente al Friburgo.