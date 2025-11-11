Calciomercato – Napoli cerca un centrocampista per gennaio: osservatori domenica all’Olimpico per Atta

Con l’infortunio di De Bruyne e la partenza di Anguissa per la Coppa D’Africa, il Napoli interverrà sul mercato per regalare al mister un nuovo centrocampista. Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, un osservatore del club era domenica all’Olimpico per visionare Arthur Atta, centrocampista dell’udinese. Rivelazione dei friulani, il francese ricorda Pogba per le sue lunghe leve, la sua eleganza nei movimenti e nel portare palla. Un grande inizio di stagione per Atta, che ha già attirato a se l’interesse di diversi club non solo in Italia.

