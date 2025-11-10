Moretto – ” Previsto un incontro tra la dirigenza e Conte, ecco cosa filtra “

Sono ore calde, anzi caldissime in casa Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto giornalista di calciomercato, nelle prossime ore ci dovrebbe essere un incontro tra la dirigenza azzurra e il mister Antonio Conte, per capire come andare avanti. Ecco il post pubblicato dal giornalista sui suoi canali social:
“È previsto per queste ore un faccia a faccia tra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte. Incontro per capire come e se andare avanti insieme. Le parti analizzeranno nel dettaglio ogni aspetto di questo momento delicato”.