The Sun – McTominay chiede a Conte di prendere Mainoo

Continua l’interesse del Napoli per Kobbie Mainoo per cui ci fu già un tentativo nell’ultima finestra di mercato estiva da parte del club Partenopeo: l’obiettivo è trovare un sostituto per Anguissa che a gennaio sarà impegnato nella Coppa d’Africa con il Camerun, e l’obiettivo principale è proprio Mainoo. Come rivelato dal noto tabloid inglese, The Sun, anche McTominay piacerebbe avere il giovane centrocampista in squadra e ne avrebbe parlato con Conte. McTominay avrebbe raccontato, al suo allenatore, tutto su Mainoo tra cui i suoi punti di forza. I due (McTominay e Mainoo) hanno giocato insieme per qualche anno già nelle giovanili del Man Utd, e insieme nella prima squadra dal 2023 al 2024.