CorSport – Retroscena Elmas: Conte lo voleva già a gennaio

L’ultima finestra di mercato estiva ha visto il ritorno di Eljif Elmas al Napoli: il trequartista macedone ha indossato la maglia Partenopea da luglio 2019 a dicembre 2023, vincendo una Coppa Italia (2019/2020) e uno Scudetto (2022/23). Come riportato dal Corriere dello Sport, Elmas poteva tornare al Napoli già nel mercato di gennaio della scorsa stagione: Conte lo voleva prendere dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG. Tuttavia, per una questione di slot di extracomunitari non se ne fece più nulla: infine, Elmas (all’epoca al Lipsia), andò in prestito al Torino.