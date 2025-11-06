Romano: “Il Napoli non molla Mainoo per gennaio! Le ultime”

Fabrizio Romano, giornalista, ha parlato sul suo canale Youtube del mercato in entrata del Napoli visto l’infortunio di De Bruyne. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli ha già preventivato da prima dell’infortunio di De Bruyne di intervenire sul mercato a gennaio per un centrocampista anche perché Anguissa partirà per la Coppa d’Africa. Come già aveva detto Manna prima del match contro l’Eintracht, il nome caldo resta Kobby Mainoo del Manchester United, anche se sul taccuino dei dirigenti del Napoli ci sono altri 2 nomi. L’entourage del calciatore è rimasto in contatto con la dirigenza azzurra nelle ultime settimane per aprire i discorsi di mercato, come accadde alla fine di quello estivo”.