Moretto – ” Giovane al Napoli ? Non c’è nulla di concreto, in estate si vedrà “

Di recente era uscita un’indiscrezione di mercato nel quale si parlava di un presunto interesse del Napoli e di altri club per Giovane, attaccante del Verona che sta ben figurando sin qui. Però, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto giornalista di calciomercato, perora non ci sarebbe nulla di concreto. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ad oggi non ci sono ancora contatti concreti con club italiani ed europei, ma è vero che è un giocatore in agenda per diverse società ma ad oggi ci sono solo riflessioni e non ci sono contatti, nulla di concreto. Vedremo cosa accadrà in futuro. Di sicuro sarà uno dei nomi del mercato estivo. Difficile possa partire ad oggi per meno di 20 milioni”.