Per Venerato la Juventus a gennaio vuole Kim-Min-Jae

È già tempo di voci per il prossimo mercato, previsto a gennaio.

Ieri in tarda serata, nel corso della Domenica Sportiva è intervenuto in merito il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato, secondo cui la Juventus a gennaio, complice il nuovo infortunio di Bremer, vorrebbe tentare di prendere l’ex centrale difensivo azzurro, il coreano Kim-Min-Jae.

Il giocatore, protagonista del terzo scudetto, lasciò subito il sodalizio azzurro per il Bayern di Monaco, complice una clausola accessibile ed allettato da uno stipendio da top player.

In Baviera le cose non sono andate per il verso giusto, il giocatore non è mai stato titolare fisso e le sue prestazioni non sempre sono state impeccabili come nel periodo in maglia azzurra.

Ovviamente è da decifrare sia la volontà del Bayern che il costo di questa eventuale operazione, sicuramente tutt’altro che semplice.

Venerato ha anche svelato che i bianconeri, una volta esonerato Tudor, hanno pensato seriamente a Raffaele Palladino, ma hanno poi virato su Spalletti che ha accettato un contratto di soli 8 mesi.