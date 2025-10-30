Romano: “Il Napoli è pronto a rinnovare un big in difesa, le ultime”

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, il Napoli sarebbe pronto a rinnovare Alessandro Buongiorno. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli ha attivato l’opzione per il sesto anno di contratto di Buongiorno, che sarà azzurro fino al 2030. Il Napoli ha intenzione di blindare i propri giocatori più importanti e garantire stabilità tecnica al progetto. A partire dall’estate 2026, nel contratto del difensore centrale sarà inserita anche una clausola rescissoria, utile sia a tutelare gli azzurri e sia a stabilire con chiarezza i margini di eventuali future trattative”.