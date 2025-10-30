Rinnovo Anguissa – Firma vicino, svelate le cifre del nuovo accordo

Era già un ottimo calciatore, ora che ha iniziato anche a segnare, Zambo Anguissa è diventato forse il calciatore più importante per Antonio Conte. Lui c’è sempre, nei momenti di difficoltà cerca sempre di alzare il livello. Lo si è visto con l’inter sul risultato in bilico 2-1 e nella complicata trasferta di Lecce, portata a casa grazie ad un suo stacco di testa nella ripresa. Conte non rinuncia mai al camerunese e il Napoli è pronto ad un grande sforzo economico per trattenerlo in maglia azzurra per i prossimi anni. Come riporta Tuttosport, ADL è pronto ad offrirgli un nuovo contratto fino al 2029 con un sostanziale aumento dell’ingaggio da 2,8 a 4 milioni a stagione più bonus. In estate sono state rifiutate diverse offerte e Anguissa è stato felicissimo di restare. Ora è pronto a legarsi a vita ai partenopei.