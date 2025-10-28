Romano: “Il Napoli prenderà un centrocampista, c’è già un nome”

Napoli a lavoro per un centrocampista, a riportarlo è Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube: “Indipendentemente dall’infortunio di De Bruyne, il Napoli aveva già in mente di prendere un centrocampista per sopperire all’assenza di Anguissa in Coppa d’Africa, immaginate adesso. Maino piace tantissimo al Napoli, ma non è l’unico. L’inglese è fortissimo, ma è molto diverso da Anguissa e De Bruyne. Il Napoli farà le sue valutazioni, anche perchè ad oggi lo United non apre al prestito. Vediamo cosa succederà”.