Tuttosport: “Il Napoli ci aveva provato per Bonny e Pio Esposito in estate”

Tuttosport rivela un retroscena di mercato riguardo Napoli e Inter: come riportato dal quotidiano, il club Partenopeo in estate provò a prendere Bonny e Pio Esposito, i quali domani giocheranno al Maradona ma da avversari. A giugno, i Partenopei tentarono di strappare Bonny all’Inter, ma alla fine l’ex attaccante del Parma si unì ai nerazzurri. A luglio, invece, il Napoli offrì 40 milioni di euro per Pio Esposito, rientrato all’Inter dopo la sua ottima esperienza in prestito allo Spezia: tuttavia, il club nerazzurro decise di tenerselo dopo le sue prestazioni convincenti al Mondiale Per Club.