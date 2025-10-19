Napoli, UFFICIALE: Vergara e Ambrosino rinnovano fino al 2030

Adesso è ufficiale: Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino hanno prolungato il loro contratto con il Napoli, come annunciato sui profili social del club Partenopeo. I due giovani calciatori hanno prolungato il loro contratto fino al 2030. Ecco le loro parole.

Vergara: “La prima immagine che mi torna in mente nel mio percorso al Napoli è quando volevo smettere. Volevo smettere di giocare a calcio perché stavo passando un momento difficile della mia vita. Praticamente non mi rendeva più felice il calcio. Quando il mister mi ha chiamato contro il Sassuolo per entrare, per me è stato tipo come se fosse un segno nel destino. Perché io prima su quello stesso campo mi sono rotto il crociato. Io sono convinto che se ti diverti, ti impegni, hai fame, se sei portato, ci arriverai. E’ bello esserci arrivati insieme, alla fine è una soddisfazione per entrambi“.

Ambrosino: “Arriveranno dei momenti difficili e proprio lì bisogna pensare sempre che non mollando si può arrivare a quello che si può. Non riesco neanche a spiegarla l’emozione e la voglia di voler dimostrare magari qualcosa. Un mix di emozioni incredibile. Quando Vergara ha esordito contro il Sassuolo, io ero contento quasi quanto lui, perché lo conoscevo praticamente da tutta la vita, perché stiamo insieme dal primo giorno al Napoli. Sono stato molto contento per il suo esordio“.