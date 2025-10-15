Romano: “Il Napoli è pronto a rinnovare Anguissa, le ultime”

Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, il Napoli sarebbe pronto a firmare il rinnovo ad Anguissa. Ecco cosa ha dichiarato:

“Come già detto la settimana scorsa, arrivano conferme sul rinnovo di Anguissa col Napoli. In estate era stato corteggiato da diversi club, ma la sua volontà era quella di restare in modo molto deciso. Infatti, il rinnovo è alle fasi finali, alla parte burocratica dello scambio dei documenti per verificare gli ultimi dettagli legali, nonostante i tanti corteggiamenti provenienti dall’Arabia la scorsa estate dopo la vittoria dello scudetto”.