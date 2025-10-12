Norton-Cuffy seguito dal Napoli: ecco la prima valutazione del Genoa

Di sicuro Brooke Norton-Cuffy – dopo un ottimo inizio di torneo con la maglia del Genoa – si sta proponendo come potenziale protagonista del prossimo calciomercato.
Il ventunenne inglese nasce come esterno basso ma la sua velocità e l’attitudine a saltare l’uomo lo rendono adatto anche a ricoprire il ruolo di esterno offensivo.
Sul giocatore sembra che alcune big quali il Napoli e la Juventus siano già intenzionate ad affondare il colpo.
Proprio contro gli azzurri domenica scorsa Norton-Cuffy si è fatto notare propiziando la rete del vantaggio genoano, saltando nettamente Oliveira e confezionando l’assist per il gol.
Intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport, pare che il club di appartenenza abbia già fissato una prima valutazione del ragazzo, tra l’altro nazionale under 21 inglese. Si parla di circa 15 milioni, cifra ovviamente destinata a salire se le prestazioni di Norton-Cuffy continueranno ad essere importanti.