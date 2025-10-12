Moretto: “Il Napoli era interessato ad Orsolini in estate”

Il giornalista ed esperto di Relevo, Matteo Moretto, svela un retroscena su Riccardo Orsolini che poteva anche andare al Napoli nell’ultima finestra di mercato. Ecco le parole del giornalista, riportate sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Riccardo Orsolini sta facendo molto molto bene al Bologna, 6 partite in Serie A e 4 gol fino ad ora con la maglia del Bologna, 1 gol anche in Europa League. Una figura sempre molto importante, imprescindibile per il Bologna. In estate Orsolini è stato un nome considerato dal Napoli, che stava cercando un tipo di calciatore in quella zona, con quelle caratteristiche. Il Napoli ha osservato più esterni, non solo Orsolini: ma l’esterno del Bologna è stato un nome valutato internamente dal Napoli. Poi, chiaramente, per il Bologna era un calciatore incedibile, salvo offerte veramente fuori mercato. Adesso il Bologna vuole provare a tenerselo stretto anche per il futuro, vogliono legarlo a sé con più forza anche a livello contrattuale“.