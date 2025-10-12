CorSport – Zielinski può lasciare l’Inter a gennaio

Non sta andando nel migliore dei modi l’esperienza con la maglia dell’Inter di Piotr Zielinski. Arrivato nell’estate del 2024, l’ex centrocampista del Napoli, ad oggi, ha giocato 44 partite in nerazzurro tra tutte le competizioni, mettendo a segno 2 gol (2 rigori in una partita contro la Juventus) e 4 assist. Questa stagione ha giocato solamente 3 partite, dunque non sembra rientrare nei piani dell’allenatore Christian Chivu. Come riportato dal Corriere Dello Sport, il centrocampista polacco potrebbe già lasciare il club nerazzurro a gennaio: da ricordare che il suo contratto scade nel 2028. Ecco quanto riportato dal quotidiano: “Ciò che è certo è che al momento non è da scartare l’ipotesi di una separazione anche prima della prossima estate. Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2028 a 4,5 milioni a stagione. Lo scoglio è ovviamente l’ingaggio: difficilmente troverà club disposti a corrispondergli la stessa cifra, ma la voglia di giocare di più potrebbe convincerlo a rivedere le sue aspettative economiche. A gennaio insieme al suo entourage verrà fatto il punto della situazione. In caso di proposta giusta, potrebbe fare le valigie“.