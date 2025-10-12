A gennaio un centrocampista dalla Premier?

Il Napoli complice l’infortunio di Lukaku ha dovuto rivedere i piani per gli ultimi colpi di mercato estivi. Di sicuro le trattative per le alternative a Di Lorenzo e Anguissa sono tramontate per la necessità di prendere in tempi brevi un centravanti di valore superiore.

Così è arrivato Højlund e le altre caselle sono rimaste vuote.

Il tempo passa veloce e già si pensa al mercato di gennaio. Il problema in casa Napoli si chiama Coppa d’Africa, torneo che priverà Conte di Anguissa, tra dicembre e gennaio.

Possibile che la società di De Laurentiis voglia profondere l’ennesimo sforzo della stagione, proprio per colmare l’assenza del camerunense.

Un nome è fatto con insistenza: è quello del centrocampista classe 2005 Kobbie Mainoo, pure lui in forza al Manchester United.

Il ragazzo, che può giocare sia da mediano che da mezzala: è visto come una possibile alternativa ad Anguissa ed ha tecnica e progressione palla al piede.

Finora non ha trovato molto spazio e se Manna riuscisse ad aprire una trattativa con il club inglese – anche grazie agli ottimi rapporti intavolati con gli affari McTominay e Højlund – porrebbe le basi per un ulteriore colpo di qualità proveniente dal campionato più ricco e difficile al mondo.