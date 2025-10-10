GdS: L’affare Mainoo-Napoli potrebbe riaprirsi a gennaio

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, il Napoli potrebbe riprovarci per Kobbie Mainoo (centrocampista del Man Utd) durante il mercato di gennaio, dopo il tentativo per lui nell’ultima finestra di mercato estiva. Il centrocampista inglese classe 2005 non è contento al Man Utd e vuole essere ceduto a gennaio (anche in prestito). L’obiettivo di Mainoo è quello di essere convocato dal CT dell‘Inghilterra, Thomas Tuchel, per i prossimi Mondiali, e visto il poco minutaggio con il Man Utd questa stagione, il centrocampista ventenne vuole giocare altrove per trovare più spazio. La trattativa per portarlo al Napoli potrebbe andare a buon fine se la società dei Red Devils accetterà di non avere garanzie di riscatto.