SportMediaset – Anche il Napoli voleva Adrien Rabiot

Scritto da:
Alessio Grossi
-
rabiot juventus

Secondo Sportmediaset, anche il Napoli era interessato ad Adrien Rabiot nel corso dell’ultima finestra di mercato. L’ex centrocampista di PSG, Juventus e Marsiglia era tra gli obiettivi del club Partenopeo per aggiungere un tassello a centrocampo complementare ad Anguissa. L’infortunio di Lukaku, però, complica i piani del Napoli, costretto a trovare un nuovo attaccante per sostituire il calciatore belga (alla fine arriva Hojlund). Rabiot, intanto, va al Milan poco prima della fine del calciomercato.

Articolo precedenteSchwoch: “Il Napoli andrà a Milano per capire la sua vera forza”
Articolo successivoHojlund a La Repubblica: “Aspettiamo con ansia il ritorno di Lukaku, a Napoli sono felice”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE