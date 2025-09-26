SportMediaset – Anche il Napoli voleva Adrien Rabiot

Secondo Sportmediaset, anche il Napoli era interessato ad Adrien Rabiot nel corso dell’ultima finestra di mercato. L’ex centrocampista di PSG, Juventus e Marsiglia era tra gli obiettivi del club Partenopeo per aggiungere un tassello a centrocampo complementare ad Anguissa. L’infortunio di Lukaku, però, complica i piani del Napoli, costretto a trovare un nuovo attaccante per sostituire il calciatore belga (alla fine arriva Hojlund). Rabiot, intanto, va al Milan poco prima della fine del calciomercato.