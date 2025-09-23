Ufficiale: Napoli e Politano ancora insieme, l’esterno ha firmato fino al 2028

Finalmente è ufficiale: Matteo Politano ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. L’esterno azzurro negli ultimi anni è diventato sempre più leader dello spogliatoio ed è l’uomo di fiducia di Conte. Il rinnovo per lui significa sposare la causa del Napoli per il resto della carriera, considerando che alla scadenza avrà 35 anni. Un gesto che certifica il grande amore di Politano per la piazza, la città e la maglia.

Questo l’annuncio del Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028.

Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l’Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers.

Politano ha disputato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia.

Congratulazioni, Matteo!