Nuovo portiere per il futuro? Piace il classe 2007 Iuliano

Meret e Milinkovic Savic rappresentano il presente e il futuro del Napoli, considerando la loro età (28), potrebbero difendere la porta azzurra ancora per diversi anni. Il Napoli però è sempre attento ai giovani interessanti e dopo l’arrivo di Ferrante, c’è un altro portiere nel mirino. Come riporta Tmw, il nome nuovo è quello di Simone Iuliano, classe 2007 in forza alla Cavese. L’estremo difensore sta trovando poco spazio nel suo club e diverse squadre potrebbero provare l’assalto. Il Napoli ci aveva già pensato quest’estate ma non ci fu nulla di concreto. Il Benfica è molto interessato come investimento per il futuro. Il contratto di Iuliano scade nel 2027, ma con l’offerta giusta potrebbe partire anche prima.