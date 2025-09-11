Romano: “Popovic va al Cska Mosca, al Napoli il 10% su una futura rivendita”

Matija Popovic è pronto a salutare il Napoli per trasferirsi al Cska Mosca. Gli azzurri nutrivano grandi aspettative nei suoi confronti quando è arrivato in Italia, ma la sua avventura si interrompe dopo poco più di un anno e nessuna presenza in Serie A. A dare la notizia del suo imminente trasferimento è Fabrizio Romano su X: “Il CSKA Mosca ha raggiunto un accordo per ingaggiare Matija Popović dal Napoli dopo il fallimento dell’operazione con il Partizan Belgrado. Il Napoli manterrà anche una clausola del 10% per Popović”.

