Romano: “Anche il Besiktas si è mosso su Chiesa negli ultimi giorni”

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, svela un retroscena riguardo Federico Chiesa, obiettivo del Napoli durante questa finestra estiva di mercato. Negli ultimi giorni, anche il Besiktas si è mosso per l’ex ala della Juventus, attualmente al Liverpool. Ecco le parole di Romano: “Federico è stato più volte accostato a un ritorno in Italia. La sua è stata un’estate particolare perché Federico all’inizio dell’estate, fine maggio, giugno, anche fino a metà luglio, è stato pronto a lasciare il Liverpool e a provare una nuova esperienza in Italia. Addirittura Chiesa non viene neanche convocato per il preseason tour del Liverpool e, insomma, quando succede questo significa che sei praticamente quasi fuori dal progetto e pronto a partire. Ma quello che cambia completamente questa storia è la partenza di diversi giocatori in attacco per il Liverpool, perché va via Luis Diaz, va via anche Darwin Nunez, si apre uno spazio per Federico Chiesa, poi il suo gol al primo match di Premier League in questa stagione e, insomma, la scelta di continuare insieme tra Chiesa e il Liverpool, presa anche con l’ok da parte di Arne Slot. C’è da raccontare però su Federico Chiesa che il mercato comunque si è mosso. Ci sono state diverse chiacchierate, come a giugno con il Napoli, ma non è mai diventata una vera e propria trattativa. E’ stata un’idea anche la Roma ma le porte del Liverpool ormai erano già chiuse da un pò. Insomma, Chiesa è stato discusso come opzione da diverse squadre, ma non si è mai avanzato per questa motivazione che vi dicevo. Su Chiesa si è mosso anche il Besiktas in questi giorni. Il Besiktas sta cercando un esterno d’attacco importante, ha provato per Trossard che era stato accostato anche alla Roma: porte chiuse dall’Arsenal. Ha provato in questi giorni anche a prendere diversi altri giocatori. Sappiamo che ad agosto si diceva che Sancho sarebbe andato al Besiktas, non vero: Sancho non voleva andare in Turchia e quindi per questo l’operazione non è mai avanzata. Vi posso raccontare che il Besiktas in questi giorni ci ha provato per Federico Chiesa. Il Besiktas ha fatto una proposta per lui, ma ha trovato le porte chiuse da parte del Liverpool e quindi è sempre mercato intorno a Chiesa. Vedremo come andranno questi tre o quattro mesi al Liverpool tra settembre, ottobre, novembre, dicembre e poi capiremo se a gennaio potrà tornare come opportunità oppure sarà diventato un giocatore importante per il Liverpool, importante per Arne Slot e, a quel punto, non più disponibile sul mercato come è stato durante l’estate“.