Tmw – Insigne-Lazio, fumata bianca in arrivo?

Come riportato da Tuttomercatoweb, Lorenzo Insigne (capitano del Napoli dal 2019 al 2022) sembra molto vicino al ritorno in Serie A. La Lazio è al lavoro per acquistarlo per gennaio come rinforzo per il reparto offensivo a disposizione dell’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Si attende il rientro da Cortina di Lotito nel fine settimana: dopodiché, il numero uno della Lazio incontrerà l’agente di Insigne per discutere dell’ingaggio e della durata del contratto. Da chiarire le tempistiche dell’operazione: in caso si dovesse arrivare ad un accordo, l’ex ala del Napoli e del Toronto potrebbe allenarsi in vista di gennaio. Tuttavia, non è da escludere una richiesta di tesseramento prima della finestra di mercato invernale. Come andrà a finire?