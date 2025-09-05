CdS – Lobotka poteva lasciare il Napoli dopo il quarto Scudetto

Alessio Grossi
Lobotka sul premio: "Grazie alla mia squadra e a tutti, motivazione per raggiungere i miei obiettivi"

Come rivelato nell’edizione odierna del Corriere Dello Sport, Stanislav Lobotka poteva lasciare il Napoli insieme ad Anguissa durante questo calciomercato estivo. Tuttavia, il centrocampista slovacco classe 94 decide di continuare a giocare per la squadra Partenopea. Arrivato al Napoli nel mercato di gennaio del 2020, le prime stagioni di Lobotka sono abbastanza complicate: ma sotto la guida di Luciano Spalletti, riesce a trovare la sua forma migliore e diventa un giocatore fondamentale per il centrocampo azzurro.

