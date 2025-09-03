Di Gennaro a KKN – ” Hojlund è un grande acquisto, all’Atalanta mi aveva impressionato “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
Antonio Di Gennaro, ex giocatore è intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito alle operazioni di mercato compiute dagli azzurri:

“Lucca per il costo dell’operazione mi sembra un investimento molto oneroso. Adesso ha una grande responsabilità, però nell’intelaiatura del Napoli è un innesto importante. Spiace per l’infortunio di Lukaku, gli strappi hanno tempi lunghi per il recupero, sicuramente 4 mesi starà fuori. Hojlund è un giocatore che in Italia mi aveva impressionato molto ai tempi dell’Atalanta. Al Manchester hanno avuto problemi tutti. Per com’è il Napoli mi sembra un acquisto forte. Tornato anche Elmas che fa tre ruoli. L’anno scorso ha cambiato il Torino. Conte adesso ha quello che voleva. Ci sono tutte le premesse. Le sofferenze ci saranno per tutti”.

