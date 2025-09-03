Ag. Elmas – ” Appena è arrivata la chiamata del Napoli, abbiamo messo in pausa tutte le altre squadre “

Nikola Gjoševski, agente di Eljif Elmas, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Calciomercato.it. Ecco le sue dichiarazioni in merito al giocatore macedone:

“Quando ha chiamato il Napoli Eljif ha provato qualcosa di speciale, abbiamo messo in pausa tutti gli altri discorsi che avevamo in essere quest’estate, ci siamo focalizzati solo nel trovare un accordo col Lipsia e col Napoli affinché potesse realizzarsi questo trasferimento”.

Cosa prova adesso che l’affare è ufficiale?

“Ciò che sente Eljif con Napoli ed i fan del Napoli è qualcosa di speciale, sente quest’amore dal primo giorno a Napoli, e anche adesso quando siamo arrivati 3 giorni prima dell’annuncio. Si può sentire l’energia, l’amore per lui da entrambi i lati, sia come club che come tifosi. Ed è lo stesso per il giocatore, è un qualcosa di incredibile, che lo aiuterà a far bene nel Napoli ed il Napoli ad avere successo con Eljif”.

Ha avuto modo di sentire Conte?

“Conte ha parlato con Eljif quando le negoziazioni erano prossime alla conclusione, l’ha chiamato per spiegare il progetto tecnico, cosa si aspetta da lui. Ovviamente il calciatore è molto felice di lavorare con Conte, uno dei migliori allenatori al mondo. Ora aspettiamo e cosa succede, speriamo che tutto vada per il meglio con tante soddisfazioni per il Napoli e per Eljif”.

Che versione di Elmas torna dopo 2 anni?

“Se andiamo a comparare il primo trasferimento con il secondo, vediamo che nel primo caso Eljif aveva solo 19 anni, arrivava in una piazza come Napoli dal Fenerbahce, doveva adattarsi al cambiamento, mentre stavolta arriva un calciatore maturo, di 25 anni, con grande esperienza alle spalle. Mi aspetto che Eljif possa esplodere in quelle che sono le sue caratteristiche e che questo sia il momento perfetto per tornare al Napoli”