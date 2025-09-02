Ufficiale – Raul Albiol torna in Italia a 40 anni! Sarà un nuovo giocatore del Pisa

Ora è ufficiale: l’ex Napoli Raul Albiol è tornato in Italia, sarà un nuovo giocatore del Pisa. Questo il comunicato del club: “Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Albiol, difensore classe 1985. Difficile riassumere in poche righe la carriera di un Campione capace di lasciare un segno indelebile in squadre come Real Madrid, Napoli, Valencia e Getafe, collezionando vittorie e trofei. Senza dimenticare la Coppa del Mondo FIFA e i 2 Campionati Europei conquistati con la maglia roja della Nazionale spagnola. Un’avventura sportiva straordinaria che adesso fa tappa sotto la Torre Pendente con addosso il nerazzurro del Pisa Sporting Club. Benvenuto Raul!“.