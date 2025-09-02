La Juventus non credeva più in lui, Manna si: ecco il nuovo acquisto Barido

Scritto da:
Ivan Holmes
-

L’ultimo arrivo in casa Napoli è stato Francisco Barido, classe 2007, prelevato dalla Juventus. Come riporta Tmw, il calciatore era ormai ai margini del progetto Primavera bianconero e non ritenuto all’altezza della squadra. Suo sponsor nella trattativa che lo ha portato al Napoli è stato Giovanni Manna, il ds azzurro lo conosce molto bene e crede nelle potenzialità del ragazzo visto a Torino. Dopo Hasa, Barido è il secondo giocatore che Manna porta via alla sua vecchia squadra, staremo a vedere se questa volta ha fatto centro.

