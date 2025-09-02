Insigne torna in Italia? Ci pensano due squadre in Serie A

Lorenzo Insigne of SSC Napoli reacts during the Serie A football match between SSC Napoli and FC Crotone at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, April 03, 2021. Photo Cesare Purini / Insidefoto CesarexPurini

Lorenzo Insigne è ancora in cerca di un nuovo progetto in Serie A che possa rilanciarlo. Come riporta il Corriere dello Sport, sono due le squadre che hanno mostrato interesse nei suoi confronti: Parma e Lazio. Lui aspetta solo un segnale dai biancocelesti per ritrovare Sarri, con il quale ha disputato le migliori stagioni con il Napoli. Messo un po’ in secondo piano il Parma al momento, ma che resta candidata forte. C’è ancora tempo per decidere, Insigne è attualmente svincolato e valuterà bene tutte le possibilità che si presenteranno.

