Donnarumma al City – Le cifre dell’affare: sorride anche il Milan

E’ arrivato anche l’annuncio ufficiale: Gigio Donnarumma è un nuovo portiere del Manchester City. Lo ha comunicato poca fa il club sui propri canali ufficiali. Dopo aver rotto con il PSG e Luis Enrique, il portierone azzurro si trasferisce in Inghilterra per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Anche il Milan beneficerà di questa sessione: grazie al meccanismo di solidarietà FIFA, il club rossonero riceverà circa 1 milione di euro, nonostante avesse perso il portiere a parametro zero nel 2021.