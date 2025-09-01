Venerato: “Il mercato del Napoli può ritenersi chiuso”

Mancano solo poche ore alla fine del calciomercato estivo – orario di chiusura oggi alle 20:00 – sessione che ha visto la società azzurra operare tanto, senza badare a spese.

Resta la speranza trai tifosi di arricchire l’ottima rosa con un ultimo tassello individuato nel centrocampista di scorta. Fanno sognare i rumors che arrivano dalla Premier per il giovane Mainoo, mentre anche la pista Brescianini sembra percorribile.

Ne ha parlato ieri al Tg3 Campania l’esperto di mercato Ciro Venerato, secondo cui dovrebbe essere invece già chiuso il mercato azzurro in entrata. Infatti, a dispetto delle voci il Manchester pare non abbia nessuna intenzione di lasciar partire – nemmeno in prestito secco – il promettente Mainoo, ma eventualmente discutere solo di un trasferimento definitivo (operazione molto onerosa che adesso il Napoli non potrebbe sostenere). Fumata nera anche per il nome di Brescianini dell’Atalanta, nonostante i bergamaschi abbiano definito ieri Musah dal Milan.

Al momento quindi nessuna sorpresa finale per il popolo azzurro, nessun colpo di coda da parte di Manna; ancora poche ore e metteremo la parola fine a questa lunga sessione di calciomercato.