Tuttosport – ” Ecco quanto guadagnerà Elmas con il Napoli, in caso di riscatto “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

L’edizione odierna di Tuttosport ha compiuto un focus sulle cifre dell’affare Elmas-Napoli, svelando anche quanto potrà guadagnare il macedone con il Napoli, in caso di riscatto. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il centrocampista classe 1999 ha aspettato gli azzurri fino alla fine, declinando le altre offerte. Il presidente De Laurentiis ha chiuso l’operazione con il Lipsia sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con il diritto di riscatto – senza nessun vincolo – fissato a 14 milioni. Elmas, qualora scattasse il riscatto, guadagnerà 3 milioni netti a stagione per 5 anni”.

Articolo precedenteTuttosport – ” Ecco le cifre dell’operazione Hojlund: ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita “
Articolo successivoRepubblica – ” Napoli costretto a riscostruire l’organico dopo il decimo posto, logico ci siano difficoltà “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE