Tuttosport – ” Ecco quanto guadagnerà Elmas con il Napoli, in caso di riscatto “

L’edizione odierna di Tuttosport ha compiuto un focus sulle cifre dell’affare Elmas-Napoli, svelando anche quanto potrà guadagnare il macedone con il Napoli, in caso di riscatto. Ecco un estratto dell’articolo:
“Il centrocampista classe 1999 ha aspettato gli azzurri fino alla fine, declinando le altre offerte. Il presidente De Laurentiis ha chiuso l’operazione con il Lipsia sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con il diritto di riscatto – senza nessun vincolo – fissato a 14 milioni. Elmas, qualora scattasse il riscatto, guadagnerà 3 milioni netti a stagione per 5 anni”.