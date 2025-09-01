Tuttosport – ” Ecco le cifre dell’operazione Hojlund: ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita “

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato dei dettagli molto interessanti in merito alle cifre ufficiali dell’affare Hojlund-Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:

“Nel contratto dell’attaccante classe 2003, inoltre, è stata inserita una clausola rescissoria da 90 milioni di euro. L’accordo tra il Napoli ed il Manchester United è stato chiuso per un prestito oneroso da 6 milioni di euro con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League, e la somma che il Napoli dovrà versare sarà di 44 milioni. Oltre a garantire ai Red Devils una percentuale del 5% sulla futura rivendita”. 

