Romano: Donnarumma al City “Here we go!”

Importante aggiornamento di mercato che riguarda il portiere della Nazionale Gigio Donnarumma.
Da pochi minuti Fabrizio Romano sul suo profilo Ig ha lanciato l'”Here we go” per il passaggio del portiere al Manchester City di Pep Guardiola. Il trasferimento sarebbe stato formalizzato sulla base di 30 milioni.
Donnarumma da inizio stagione è stato messo fuori rosa dal PSG, su indicazioni di Luis Enrique che ha deciso di puntare a partire da quest’anno sul francese emergente Chevalier.
Notizia questa che interessa anche al Napoli: la prima sfida di Champions degli azzurri sarà proprio contro il City, in trasferta il prossimo 18 settembre. Gara attesissima, che si arricchisce di un ulteriore protagonista di valore assoluto.