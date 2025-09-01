Repubblica – ” Juanlu, il Napoli ci riprova? I dettagli “

Moretto: "Juanlu-Napoli trattativa bloccata, vi spiego il perchè"

L’edizione odierna della Repubblica ha riportato delle interessanti novità di mercato in merito al Napoli: c’è una possibilità di tornare a trattare con il Siviglia per Juanlu? Ecco un estratto dell’articolo, dove viene spiegato tutto:

“Ieri Hojlund ha completato le visite mediche con il Napoli, oggi l’annuncio del suo arrivo e del ritorno di Elmas. Il club azzurro sta valutando se provare a bussare di nuovo alla porta del Siviglia per il terzino Juanlu, complicato si arrivi a un accordo dopo settimane di impasse”.

