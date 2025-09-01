Gds – ” Hojlund tornerà in Danimarca per la nazionale, ecco quando svolgerà il primo allenamento con gli azzurri “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle novità a proposito di Hojlund, nuovo attaccante del Napoli, in merito a quando svolgerà il suo primo allenamento con gli azzurri. Ecco un estratto dell’articolo:
“Hojlund lascerà Napoli per mettersi a disposizione della sua Danimarca. Rasmus tornerà in città martedì prossimo e mercoledì dovrebbe effettuare il suo primo allenamento a Castel Volturno. Difficile pensare che possa stravolgere le nuove gerarchie sin da subito, ma intanto Conte comincerà a lavorare per sfruttare le sue caratteristiche da centravanti di movimento”.