Cds – ” Ecco di quanto sarà la clausola rescissoria di Hojlund “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità, in merito all’inserimento della clausola rescissoria nel contratto di Hojlund, prossimo attaccante del Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:

“Serviva una risposta perentoria e prepotente e il Napoli l’ha fornita da grande club con un investimento da 45 milioni complessivi per un cavallo di razza di 22 anni: 5 per il prestito, 40 per il riscatto che diventerà obbligatorio con la qualificazione alla prossima Champions. Contratto da 5 anni più uno, clausola rescissoria da 90 milioni valida dal 2027: considerando l’età e i termini contrattuali, l’idea è stata quella di assicurarsi il futuro. Oltre al presente, of course”.